Впервые в Мурманской области появилась детская инновационная студия «Open Space» при поддержке Кольской АЭСЖители СЗФО стали хуже оценивать свои шансы на успешное трудоустройство
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.10.22 19:30

«Юный следопыт» прошёл в филиале Северо-Западного института МГЭУ

Учёба может быть нескучной! В филиале Северо-Западного института МГЭУ знают, как увлечь ребят. Сотрудники и студенты вуза устроили для учащихся школ и занимательную игру «Юный следопыт», приуроченную ко Дню работников уголовного розыска России.

Знания усваиваются лучше, когда подкрепляются увлекательной практикой. На юридическом факультете Северо-западного филиала МГЭУ знают это не понаслышке. Студенты и сотрудники учреждения в игровой форме познакомили ребят с работой уголовного розыска.

Денис Дзыгун, декан юридического факультета СЗИ(Ф)  МГЭУ: «Подобного рода мероприятия интересны школьникам, студентам, обучающимся в СПО, которые в последствие планируют связать свою судьбу либо с юридической профессией, либо непосредственно в службе, в органах следствия, в органах дознания. Это позволяет им убедиться, что данная профессия действительно интересная, нужная и полезная для них, будет им необходима в будущем».

Для юных следопытов подготовили пять интерактивных станций, на которых действительно можно почувствовать себя настоящим следователем. Ребята составляли фотороботы, снимали отпечатки пальцев и даже познакомились с наукой – одорологией - исследовали запахи закрытыми глазами. 

Андрей Кибиткин, студент ММРК им. И.И. Месяцева: «Это полезно, потому что на этих занятиях были показаны те моменты, с которыми можно столкнуться и на работе, и в обучении. Человек может определиться: нравится ему или нет».

- Процедура называется «Нюх ищейки». Она нужна в профессии для определения горючих веществ, либо же бензина и т.д. В этих моментах этой процедуре нужно уделять внимание.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» не осталась в стороне и присоединилась к ребятам, попробовав на себе метод дактилоскопии.

Ольга Теплюк, студентка СЗИФ МГЭУ: «Данная процедура называется «идентификация отпечатков пальцев», она проводится для того, чтобы найти преступника. Помогает обозначить, какие у него черты пальцев. Отмечу, что у всех разная идентификация пальцев».

Помимо веселого времяпровождения школьники знакомятся поближе с новым учебным заведением и его коллективом. Начинают задумываться, где получать высшее образование и на кого учиться.

Сергей Симонов, ученик гимназии №1, г.Мурманск: «Данное мероприятие помогает детям познакомится со зданием университета, посетить его помещения, кабинеты, понять, как проходит учеба у студентов».

Помимо этого, различные тематические мероприятия помогают детям увлечься какой-либо темой и в последствии выбрать профессию.

Для студентов Северо-Западного института филиала Московского гуманитарно-экономического университета такие мероприятия не в новинку, в стенах вуза они регулярно выполняют практические задания, а затем закрепляют полученные знания в органах правопорядка.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире04:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области январе-июне текущего года использовано инвестиций в основной капитал организаций больше на 4,2%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 26 копеек-PRO Энергетику (18+)На Системного оператора возложена функция разработчика генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, включая решения по развитию ЕЭС России и региональных энергосистем-PRO ЖКХ (18+)В Североморске уют в старом доме поддерживает ТСЖ «Уют»-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада обсудили предложения Мурманской областной Думы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика