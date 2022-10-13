«Юный следопыт» прошёл в филиале Северо-Западного института МГЭУ

Учёба может быть нескучной! В филиале Северо-Западного института МГЭУ знают, как увлечь ребят. Сотрудники и студенты вуза устроили для учащихся школ и занимательную игру «Юный следопыт», приуроченную ко Дню работников уголовного розыска России.

Знания усваиваются лучше, когда подкрепляются увлекательной практикой. На юридическом факультете Северо-западного филиала МГЭУ знают это не понаслышке. Студенты и сотрудники учреждения в игровой форме познакомили ребят с работой уголовного розыска.

Денис Дзыгун, декан юридического факультета СЗИ(Ф) МГЭУ: «Подобного рода мероприятия интересны школьникам, студентам, обучающимся в СПО, которые в последствие планируют связать свою судьбу либо с юридической профессией, либо непосредственно в службе, в органах следствия, в органах дознания. Это позволяет им убедиться, что данная профессия действительно интересная, нужная и полезная для них, будет им необходима в будущем».

Для юных следопытов подготовили пять интерактивных станций, на которых действительно можно почувствовать себя настоящим следователем. Ребята составляли фотороботы, снимали отпечатки пальцев и даже познакомились с наукой – одорологией - исследовали запахи закрытыми глазами.

Андрей Кибиткин, студент ММРК им. И.И. Месяцева: «Это полезно, потому что на этих занятиях были показаны те моменты, с которыми можно столкнуться и на работе, и в обучении. Человек может определиться: нравится ему или нет».

- Процедура называется «Нюх ищейки». Она нужна в профессии для определения горючих веществ, либо же бензина и т.д. В этих моментах этой процедуре нужно уделять внимание.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» не осталась в стороне и присоединилась к ребятам, попробовав на себе метод дактилоскопии.

Ольга Теплюк, студентка СЗИФ МГЭУ: «Данная процедура называется «идентификация отпечатков пальцев», она проводится для того, чтобы найти преступника. Помогает обозначить, какие у него черты пальцев. Отмечу, что у всех разная идентификация пальцев».

Помимо веселого времяпровождения школьники знакомятся поближе с новым учебным заведением и его коллективом. Начинают задумываться, где получать высшее образование и на кого учиться.

Сергей Симонов, ученик гимназии №1, г.Мурманск: «Данное мероприятие помогает детям познакомится со зданием университета, посетить его помещения, кабинеты, понять, как проходит учеба у студентов».

Помимо этого, различные тематические мероприятия помогают детям увлечься какой-либо темой и в последствии выбрать профессию.

Для студентов Северо-Западного института филиала Московского гуманитарно-экономического университета такие мероприятия не в новинку, в стенах вуза они регулярно выполняют практические задания, а затем закрепляют полученные знания в органах правопорядка.