Юный велосипедист столкнулся с троллейбусом

Пока мы готовили материал про акцию «Будь виден и заметен на пешеходном переходе», появилась новость о ДТП с участием ребёнка.

Несовершеннолетний северянин 2016 года рождения в районе дома №17 по ул. Октябрьской выехал на велосипеде на проезжую часть, где произошло столкновение с троллейбусом, двигающимся по маршруту №3.

Ребёнок был обслужен амбулаторно, его жизни ничто не угрожает.