Юридический ликбез: в редакцию «Арктик-ТВ» обратилась северянка, которая подозревает в мошенничестве местных специалистов по ремонту холодильников

После девяти лет стабильной работы холодильник Валентины Александровны стал барахлить. Перестала морозить верхняя камера. Пенсионерка обратилась в компанию по ремонту, адрес которой нашла в интернете. На дом приехал молодой мастер, осмотрел и забрал технику, пообещав вернуть в рабочем состоянии через четыре дня.

Что делать, если вы столкнулись с недобросовестным подрядчиком?

В редакцию «Арктик-ТВ» обратилась зрительница, которая подозревает в мошенничестве местных специалистов по ремонту холодильников.

После девяти лет стабильной работы холодильник Валентины Александровны стал барахлить. Перестала морозить верхняя камера. Пенсионерка обратилась в компанию по ремонту, адрес которой нашла в интернете. На дом приехал молодой мастер, осмотрел и забрал технику, пообещав вернуть в рабочем состоянии через четыре дня.

Валентина Рыжова, пенсионерка: «Забрали, привезли через 10 дней. Но холодильник не работал. Мы вызвали его ещё раз. Он пришёл, посмотрел, закачал фреоном. Но оказывается, что не работал компрессор. Он отказался его ремонтировать. Выставил счёт за услуги 23 тысячи. На этом всё».

После дорогостоящего ремонта была выявлена новая ошибка, а холодильник престал работать совсем. Но ни о какой гарантии или возврате средств речь не шла.

Валентина Рыжова, пенсионерка: «Никто не отвечает на звонки. И он нам сказал, что ни о каких деньгах, о возврате их речи быть не может, потому что он затратил время на все деньги. Они поменяли мне трубы на медные, фреон, работа. Поэтому мне нечего ждать».

Чтобы убедиться в компетентности мастера, мы попытались дозвониться до этой организации. Но ответа так и не получили. Данный вид связи недоступен для абонента...

Недоумение Валентины Александровны понять можно, она живёт на пенсию, размер которой сопоставим со стоимостью ремонта. Увы, мастер, как оказалось, работал в правовом поле, не нарушая закон. Но опытный юрист все же нашёл несостыковки в документах.

Андрей Шарков, юрист: «Договор заключён от лица человека, так называемого – самозанятого, то есть, человека, выплачивающего налог на доход от профессиональной деятельности. Это допустимая история. В целом договор достаточно типовой - простой. То что бросается в глаз, так это стоимость работ по ремонту. Если посмотреть стоимость подобной техники, то холодильники этой фирмы начинаются от двадцати четырех тысяч, а здесь ремонт двадцать две. Вызывает некие сомнения просто в разумности заключения такого договора».

Экспертизу качества выполненных работ без наличия холодильника провести невозможно. Договор подписан, услуги оплачены. Остаётся лишь неприятный осадок.

Как же всё-таки правильно выходить из подобных ситуаций?

Андрей Шарков, юрист: «Организация, оказывающая на коммерческой основе такие услуги, обязана самостоятельно организовать экспертизу за свой счёт. И по результатам этой экспертизы, либо удовлетворить требования потребителя, либо не удовлетворить. Если у вас договор заключён с физическим лицом, на которого не распространяется договор о защите прав потребителя, если он исполнитель, то в этом случае вам самостоятельно нужно собрать доказательства для предъявления претензий и дальнейшего обращения в суд».

Такими доказательствами могут быть акты сервисных центров, подтверждающих наличие недостатков или заключение товароведческих экспертиз. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, обезопасьте себя от сомнительного подрядчика. Выбирайте только проверенных специалистов и внимательно читайте договор.