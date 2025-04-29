Юрий Ганжала и Александр Лакоза: День пожарной охраны

30 апреля в России профессиональный праздник отмечают сотрудники пожарной охраны. Этот день напоминает о важности службы тех, кто ежедневно противостоит огненной стихии, защищая жизни и безопасность граждан.

Для многих 30 апреля — это не просто дата в календаре, а день благодарности и уважения к людям, которые каждый день рискуют собственными жизнями. С каждым годом важность этого праздника становится все более очевидной. День пожарной охраны в 2025 году — это символ преданности и мужества людей, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради безопасности других.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Юрий Ганжала, начальник отдела организации пожаротушения ГУ МЧС России по Мурманской области, и Александр Лакоза, начальник караула пожарной части ГУ МЧС России по Мурманской области, рассказывают об истории этого праздника и героических буднях и мужестве их профессии.