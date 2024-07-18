Юрий Климченко сдал документы в облизбирком для регистрации кандидатом на выборах губернатора Мурманской области

Положительное решение или отказ в регистрации кандидата будут приняты комиссией после проверки представленных документов в течение 10 дней со дня их приёма.

Юрий Климченко, выдвинутый Региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, представил в избирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Мурманской области.

Положительное решение или отказ в регистрации кандидата будут приняты комиссией после проверки представленных документов в течение 10 дней со дня их приёма.

Напомним, ранее необходимые бумаги в областной избирком подали Юрий Ваталин от регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации и представитель ЛДПР Станислав Гонтарь.

Всего на должность главы Кольского Заполярья претендуют 5 человек, все они представили документы в рамках процедуры выдвижения кандидатов.

Помимо уже упомянутых лиц, это Андрей Чибис от партии «Единая Россия» и самовыдвиженец Кариб Гаджимагомедов.

Напомним, выборы губернатора Мурманской области состоялся в единый день голосования 7-8 сентября.