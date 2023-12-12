День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.23 12:00
Юрий Козлов: о производственном потенциале УФСИН России по Мурманской области
В местах лишения свободы осуждённые не только отбывают наказание. Многие из них осваивают новые профессии и работают на производстве.
Привлечение к оплачиваемому труду помогает осуждённым возмещать причиненный ими от совершенных преступлений ущерб, увеличивает налоговые отчисления в бюджет Мурманской области.
Труд также является одним из эффективных средств ресоциализации осуждённых после освобождения. О том, что сегодня производят в колониях региона, кто выступает заказчиком этих товаров, а также что мотивирует осужденных начать трудится в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывает Юрий Васильевич Козлов, заместитель начальника УФСИН России по Мурманской области, курирующий вопросы производственной деятельности.
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