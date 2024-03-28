Юрий Любимов и Евгений Смагин: «Весна идёт, весне дорогу!» Только не по льду

Солнце радует мурманчан всё чаще. Глядя на него, вспоминается строчка из известного стихотворения советского поэта Михаила Вольпина: «Весна идёт, весне дорогу!». Но хочется добавить: «Только не по льду!».

Сотрудники патрульной службы центра ГИМС предупреждают о том, что лёд на водоёмах в это время очень хрупок и нестабилен. Чтобы избежать неприятных ситуаций и трагедий присоединяйтесь к диалогу с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Юрием Любимовым и Евгением Смагиным, сотрудниками патрульной службы центра ГИМС, которые рассказывают о том, какая опасность может ждать человека при выходе на замёрзший водоём, как определить толщину льда и какие меры предосторожности должен соблюдать человек при выходе на замёрзший водоём.