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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.05.24 12:00

Юрий Любимов: прогулка по тонкому льду - необоснованные риски и простые правила

В Мурманскую область наконец-то пришла весна! Жители региона активно переобувают свои автомобили и сменяют гардероб. Но, к сожалению, как отмечают спасатели, есть люди, которые считают, что сейчас самое время доловить ещё непойманную рыбку и крайний раз покататься по водоёму на снегоходе...

Главное, чтобы крайний раз не стал последним, считают сотрудники патрульной службы центра ГИМС.

«Сейчас очень опасный лёд. Под воздействием положительных температур, он активно тает, на водоемах образуются промоины - подстраховать может только одно - не выходить на лёд», - комментирует заместитель руководителя #МЧСМурманск (главный государственный инспектор по маломерным судам) Владимир Мацуев.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Юрий Любимов, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области,  рассказывают о том, как на сегодняшний день складывается обстановка с безопасностью маломерных судов в Мурманской области и к чему может привести несоблюдение правил безопасности при выходе в море.

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