Юрий Любимов: прогулка по тонкому льду - необоснованные риски и простые правила
Главное, чтобы крайний раз не стал последним, считают сотрудники патрульной службы центра ГИМС.
«Сейчас очень опасный лёд. Под воздействием положительных температур, он активно тает, на водоемах образуются промоины - подстраховать может только одно - не выходить на лёд», - комментирует заместитель руководителя #МЧСМурманск (главный государственный инспектор по маломерным судам) Владимир Мацуев.
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Юрий Любимов, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области, рассказывают о том, как на сегодняшний день складывается обстановка с безопасностью маломерных судов в Мурманской области и к чему может привести несоблюдение правил безопасности при выходе в море.