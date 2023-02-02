Юрий Манаков, футболист ФК «No Name»: футбольному клубу «No Name» пошёл третий год . Чем живёт молодая команда?

Напомним, команда «No Name» была создана 1 ноября 2020 года. Это коллектив ребят, которые любят играть в футбол и получают удовольствие на поле. Помимо спортивных состязаний футбольный клуб принимает участие в различных социальных мероприятиях.

Как сообщается на сайте Ассоциации мини-футбола Мурманской области (АМФМО), ФК «No Name» уже сыграл 38 игр, во время которых футболисты команды забили 152 гола, на их счету уже 17 побед.

Последняя игра состоялась 28 января, а 4 февраля в городском чемпионате Первой лиги в спортивном клубе «Пинагор» состоится встреча с МФК «Северный флот-2».

Напомним, команда «No Name» была создана 1 ноября 2020 года. Это коллектив ребят, которые любят играть в футбол и получают удовольствие на поле. Помимо спортивных состязаний футбольный клуб принимает участие в различных социальных мероприятиях.

Как создавался клуб? Чем гордятся футболисты? Что они ждут от игр этого года? Ответы на эти вопросы нам даст в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Юрий Манаков, футболист ФК «No Name».