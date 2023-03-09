День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.03.23 12:00
Юрий Мананков и Валерий Бабурин: об открытии исправительных центров УФСИН в Мурманской области
Исправительные центры УФСИН. Вы знаете, что это такое? Сюда попадают люди, которые нарушили закон, но не столь серьёзно, чтобы оказаться за решёткой.
Например, это может быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде, кража, алименты... А ещё сюда могут перевести человека, который часть срока отбыл в колонии, вёл себя достойно, ничего не нарушал, в общем, всем своим поведением показывал, что действительно хочет вернуться к нормальной жизни.
Сколько исправительных центров в нашей области? Где они находятся? Где трудятся содержащиеся там люди? И почему таких центров должно быть больше? Обо всем этом расскажут в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» председатель Общественного совета при УФСИН России по Мурманской области Юрий Мананков и руководитель региональной благотворительной общественной организации помощи бездомным «Улица» Валерий Бабурин.
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