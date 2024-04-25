Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска, отчитался о результатах работы в 2023 году

Сегодня состоялось 57-е заседание Совета депутатов города Мурманска. Главными вопросами повестки стали отчёты о деятельности за 2023 год главы муниципального образования город Мурманск и главы администрации города Мурманска.

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин представил итоги работы и планы на 2024 год в различных сферах городской жизни, начиная от строительства жилья, заканчивая развитием системы образования и культуры.

Юрий Сердечкин отметил, что он делает акцент на реализации национальных проектов и региональной стратегии «На севере-жить!» и продолжил данными статистики.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «По состоянию на 1 января 2023 года численность населения города 266681 человек. Демографическая ситуация у нас характеризуется снижением естественной убыли населения. Миграционная убыль, наблюдающаяся длительное время в городе, наконец, сменилась на миграционный прирост».

Для выполнения задач по развитию города, конечно, необходимы финансы. Из-за ведения ряда санкций бюджет недополучил крупную часть денежных средств, но благодаря поддержке регионального правительства пробелы удалось восполнить, тем самым получилось достичь всех поставленных целей.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Те задачи, которые мы перед собой ставили, мы выполнили. Нам не пришлось проводить сокращение расходных обязательств, в первую очередь, социального характера, так как наш бюджет продолжает быть социально направленным и больше половины наших расходов приходится на сферу образования. У нас позитивная картина в городе с зарегистрированной безработицей, этот показатель составляет 0,4%, что существенно ниже, чем аналогичные показатели по стране».

Экономические показатели демонстрируют положительную динамику. В 2023 году объём инвестиций вырос в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Несмотря на санкции, увеличился и объём отгруженных товаров собственного производства, объёмы выполненных работ и услуг.

Важной темой глава администрации обозначил строительство. Сейчас в городе возводят 11 домов. Продолжается процесс переселения горожан из аварийного жилья. В декабре северяне получили ключи от квартир в новом доме на улице Бредова. А ветхие деревяшки уже стали сносить, в этом году их должно стать на 30 меньше. Активно ремонтируют дороги - было обновлено 25 улиц и 7 тротуаров. В этом году планируется обновление ещё 50 участков.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска: «Цифры действительно впечатляют. 24,3 километра сделано в 2023 году и более 29 километров планируется на 2024 год. И это не только сами дороги, обычно их представляются, где машины ездят, а сюда входят, в том числе и тротуары. На 2024 год уже планируется 65 тысяч квадратных метров тротуаров сделать и 316 тысяч квадратных метров дорог».

Большое внимание уделяют детям и молодёжи. Обновляют детские сады и школы, внедряют новое современное оборудование и технологии в обучение. В трёх лицеях города созданы 12 площадок олимпиадной подготовки по физике, информатике, биологии и химии. Также для профессионального, личностного и спортивного роста подрастающего поколения открывают пространства «СОПКИ».

Алексей Ищук, депутат Совета депутатов города Мурманска»: «СОПКИ» на улице Марата, 16 - этот проект был впервые создан в городе Мурманске. Показал свою эффективность, много молодых мурманчан посещали это пространство. После этого было создано ещё шесть пространств. В настоящее время семь таких пространств. Есть и тематические: «СОПКИ СЕМЬЯ», «СОПКИ СПОРТ», «СОПКИ БИБЛИОТЕКА». Замечательная практика. Такая работа будет продолжена, в 2024 году планируется создать ещё восемь таких пространств. Это правильно. Они будут располагаться как раз по разным районам, чтобы это было более доступно для молодых жителей города Мурманска».

И конечно, о благоустройстве. Юрий Сердечкин отметил, что меняется эстетическая составляющая города. Продолжаются работы по созданию архитектурно-художественной подсветки зданий. Благоустроены зелёная зона вдоль ручья Чистого, первый этап территории озера Семёновского, где планируется строительство нового «Домика моржей». Обустроена экологическая тропа на территории спортивного комплекса «Снежинка». За отчётный период были обновлены территории 28 домов. А чтобы лучше чувствовать наиболее проблемные точки и пожелания жителей, по поручению сити менеджера депутаты горсовета и главы округов встречаются с мурманчанами каждую неделю.

Татьяна Ковалева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Это нравится людям. Это объединяет работу администрации с руководителями. Почему? Поточу что вопросы решаются оперативно. Например, проходит встреча - день два и вопросы решаются. Вопросы разные: от снега на козырьке до плохой уборки двора, за которую отвечают управляющая компания».

Планы на будущее не менее грандиозные. Основным направлением деятельности останется развитие всех сфер с упором на социальную.