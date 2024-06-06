Юрий Сердечкин останавливает стройку, против которой возражают мурманчане

Глава администрации города Юрий Сердечкин встретился с инициативной группой жителей улицы Шабалина, которые выступают против строительства рябом с домом №29 магазина.

Мы подробнее рассказывали о ситуации в прошлых выпусках новостей. Горожане опасаются, что в будущем павильоне рядом со сквером на улице Шабалина будут торговать алкоголем и табачной продукцией. Жители опасаются, что фактически рядом с территорией отдыха и недалеко от образованного учреждения откроется «наливайка».

Юрий Сердечкин пошёл жителям микрорайона на встречу и, несмотря на то что разрешение на строительство объекта розничной торговли выдано в соответствии со всеми требованиями законодательства, он планирует направить предпринимателю уведомление о необходимости стройку прекратить.

По словами главы, специалисты начали прорабатывать вопрос о возврате в муниципальную собственность земельного участка, выданного в 2017 году. От жителей теперь ждут предложений по дальнейшему использованию территории. Глава администрации так же обещал устроить на участке субботник по озеленению и высадить новые кустарники или деревья, но после того, как забор на объекте уберут.