Юрий Сердечкин: учебный год в Мурманске начался успешно

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин принял участие в выездном совещании, во время которого он побывали на стадионе «Юность» и посмотрел, как подготовили к новому учебному году мурманские школы и детские сады.

Первая остановка - гимназия №10. Здесь отремонтировали кабинеты и полы в коридорах. Теперь школьникам будет комфортнее учиться и проводить время на переменах.

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера: «Был проведён текущий ремонт. В части помещений проведена замена сантехники, замена окон. Где-то поменяли линолеум. Приятно, что ребята будут учиться в хороших условиях. Как я думаю, они будут получать знания с удовольствием».

Полный порядок и с безопасностью. В предыдущие годы здесь полностью заменили систему видеонаблюдения, а также отремонтировали инженерные сети.

Но нет предела совершенству. Юрий Сердечкин отметил, что и в следующем году здесь тоже есть что улучшить.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы уже договорились с нашими коллегами, с руководством школы, что в следующем году мы проведём здесь замену окон. Сейчас посмотрим, если успеем подготовить ещё какой-то проект по учебным пространствам, думаю, и этим тоже займёмся».

По словам Юрия Сердечкина, все школы Мурманска полностью готовы принять учеников. Учебный год начался успешно. С ним согласны и другие представители проверяющей комиссии. А в следующем году улучшения продолжатся.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа: «Во всех школах предусмотрены в планах ремонты и модернизации. Часть школ в этом году участвовала в проекте, как «Арктик скулс». Насколько я знаю, десятая гимназия планируется на будущий год податься заявку на участие в данном проекте».

В рамках своей поездки Юрий Сердечкин посетил школу номер 27 и сорок пятый детский сад. В них тоже все работы завершены вовремя. А значит, учреждения полностью готовы принять детей.