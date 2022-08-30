Юрий Сердечкин: все образовательные учреждения Мурманска готовы к началу нового учебного года

В Мурманске в Доме детского творчества имени Бредова состоялось плановое совещание глав Мурманска с руководителями и педагогами образовательных учреждений. На повестке дня – подготовка школ к новому учебному году.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Все наши образовательные учреждения готовы к началу нового учебного года: 49 школ, 69 садиков. Всё лето шла копотливая работа. Мы создавали новые образовательные пространства, ремонтировали спортивные залы, обустраивали новые классы для детей. Например, в трёх учебных заведениях первого сентября открывается три новых первых класса. Это исключительно, потому что люди просят, чтобы первых классов становилось больше и детишкам комфортнее училось, особенно в начальной школе».

Благодаря одной только программе «Arctic schools» учреждения образования смогли обновить столовые, спортивные залы, библиотеки, то есть преобразовать старые помещения в современные пространство. Например, в школе №56 появится первый ресурсный класс для деток с расстройством аутистического спектра.

Ирина Малюк, директор МБОУ г. Мурманска СОШ №56: «Ресурсный класс – это класс, где задействован комплекс ресурсов. Это педагог-психолог, который будет исполнять роль учителя. Это логопед, это дефектолог. Детям будет представлен весь спектр педагогической помощи».

На рабочем совещании также поднимался вопрос отопления, ведь очень важно, чтобы место, в котором дети проводят большую часть своего времени, было комфортным и тёплым, особенно в наших климатических условиях.

По словам главы администрации Юрия Сердечкина, текущим летом завершили программу по установке новых окон и интеллектуальной системы отопления в ряде образовательных учреждений города.