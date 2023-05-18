Юрий Сердечкин встретился с призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2023 года и педагогами-наставниками

Для того, чтобы проверить свои знания, школьники Мурманска активно участвуют в интеллектуальных состязаниях. В этом году, пройдя муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады, 10 учеников попали в заключительный этап, а 5 из них стали призёрами.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Благодаря губернаторской премии ребята получат по 150 тысяч рублей. Педагоги-наставники, которые помогли ребятам подготовиться, получат по 100 тысяч. Мы гордимся нашими ребятами, они молодцы. В этом году на 15% больше мурманских школьников приняли участие в олимпиадах. Я думаю, что эта тенденция продолжится».

Андрей Галиуллин, как он сам говорит, дышит английским. Парень успел пожить в разных точках земного шара и теперь без иностранного языка не представляет свою речь. В освоении предмета ему помогали и продолжают помогать любимый преподаватель и репетитор. Благодаря такой мощной поддержке школьник второй год подряд становится призёром Всероссийской олимпиады.

Максим Галиуллин, ученик 10-го класса МБОУ г. Мурманска «ММЛ», призёр заключительного этапа ВСОШ по английскому языку: «Очень нравятся мне олимпиады и различные конкурсы. Я очень рад был видеть, так сказать шуточно, лингвистическую интеллигенцию России в Москве. Если мне не изменяет память, то 230 учеников и учениц, знающих английский из 9-11-х классов. Насколько я помню, 120 с небольшим из которых стали победителями и призёрами из 84 регионов Российской Федерации, чему я, собственно, очень рад. Меня очень впечатлила олимпиада - что устная, что письменная часть».

Помимо постоянных тренировок для ума ребята активно участвуют и в жизни школы, занимаются спортом и увлекаются различными хобби. И потому служат примером для сверстников и подрастающего поколения.

Мария Шачина, ученица 11-го класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2», призёр заключительного этапа ВСОШ по немецкому языку: «Активная деятельность помогает человеку учиться чему-то новому, поэтому мне захотелось участвовать в олимпиадном движении. Участвовала в вузовских мероприятиях, таких как Высшая проба или олимпиада РГГУ по русскому, по психологии по философии. Я в целом обладаю таким мировоззрением человека, который любит учиться чему-то новому и встречаться с большим количеством людей, чтобы у каждого чего-то узнавать».

Только благодаря полному вовлечению в работу со своими учениками можно добиться таких высоких результатов, отмечают опытные педагоги-наставники. Раскрывая сильные стороны своих подопечных, последние быстро находят себя, и достигают успехов.