Юрий Сергеев и Дамир Мингалеев: всё о зимнем чемпионате «Drift Time», или Ещё можно успеть побороться за главный приз!

Зимний чемпионат «Drift Time» незаметно подобрались к экватору сезона! Проходит регистрация на третий этап любительского чемпионата «Drift Time», который пройдёт 5 февраля в пос. Кильдинстрой.

Напомним, 11 декабря прошлого года стартовал первый этап чемпионата по дрифту. В этом сезоне 2022-2023 будет пять этапов. Завершается гонка 9 апреля. Участники состязаний продолжают битву за главный приз в 150 тысяч рублей. Эту сумму разделят между собой трое лучших по итогу сезона.

А как войти в число участников чемпионата? Что требуется для участия в любительской гонке? Какие задания должны выполнить дрифтеры? А судьи кто? Ответы на эти и другие вопросы дадут ответы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Юрий Сергеев, организатор любительского чемпионата «Drift Time», и Дамир Мингалеев, главный судья любительского чемпионата «Drift Time».