Юрий Трутнев посетил Губернаторский лицей и пообщался с курсантами филиала Центра патриотического воспитания «ВОИН»

С сентября 2025 года филиал Центра «ВОИН» в Мурманской области, созданный в 2024 году, заработал в Губернаторском лицее. Пространство спортивно-военной подготовки позволяет ребятам обучиться прикладным навыкам, улучшить физическую форму и, конечно же, повысить коммуникативный опыт.

Учащиеся обеспечены формой, различными макетами стрелкового вооружения, оборудованием для сборки, ремонта и перепрограммирования беспилотников и многим другим. В перспективе планируется открытие пневматического тира для стрелковой подготовки курсантов.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе: «У меня возникло впечатление, что детям нравится, им интересно, значит, они учатся защищать Родину, учатся чему-то новому. Мне кажется, что центр выполняет свою задачу».

Образовательные программы организации позволяют эффективно воспитывать подрастающее поколение в любви к Родине, понимании важности служения ей.

Юрий Трутнев побеседовал с курсантами, получил обратную связь и слова благодарности.

- Центр «ВОИН» даёт возможность получить дополнительные баллы при поступлении в военные организации. Я бы хотел сказать спасибо от всего филиала за такую поддержку и помощь.

В День героев Отечества, 9 декабря 2025 года, состоится торжественное открытие ещё основного пространства центра на базе Губернаторского лицея. Ему присвоят имя Героя Российской Федерации Ивана Вячеславовича Кабанова.