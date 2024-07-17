Юрий Ваталин представил в облизбирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Мурманской области

Положительное решение или отказ в регистрации кандидата будут приняты комиссией области после проверки представленных документов в течение 10 дней со дня их приёма.

Юрий Ваталин, выдвинутый Мурманским областным отделением Коммунистической партии Российской Федерации» представил в избирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Мурманской области.

Положительное решение или отказ в регистрации кандидата будут приняты комиссией области после проверки представленных документов в течение 10 дней со дня их приёма.

Напомним, ранее необходимые бумаги в областной избирком подал представитель ЛДПР Станислав Гонтарь.

Всего на должность главы Кольского Заполярье претендуют 5 человек, все они представили документы в рамках процедуры выдвижения кандидатов. Помимо уже упомянутых претендентов в кандидаты, это Андрей Чибис от «Единой России», Юрий Климченко от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и самовыдвиженец Кариб Гаджимагомедов.

Напомним, выборы губернатора Мурманской области состоялся в единый день голосования 7-8 сентября.