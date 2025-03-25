Юркая куница и огромный лось: сотрудники Лапландского заповедника вновь делятся интересными видеозаписями с лесных фотоловушек

Недавно им удалось запечатлеть охоту маленькой куницы. Зверёк учуял что-то интересное и начал прочесывать территорию метр за метром.

А её товарищ по лесному массиву – огромный лось просто решил попозировать перед камерой. Он, в отличие от куницы, не торопясь прогулялся по территории, осматривая родные места.