Ювелирная езда: в Мурманске прошли ежегодные соревнования по скоростному маневрированию на пожарном автомобиле
Дмитрий Гусев, ведущий специалист отдела службы и пожарной техники Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области: «У нас сегодня здесь происходит финальный этап соревнований по скоростному маневрированию на пожарном автомобиле среди водителей Государственной противопожарной службы Мурманской области. Соревнования проводятся в три этапа. Первый этап - в пожарных частях, в филиалах нашего учреждения. Второй этап - в самих филиалах. Третий этап, называемый «финальный областной конкурс», сегодня проводится в Мурманске, куда приехали представители со всех филиалов со всего региона».
Семь команд, в каждой из которых по три участника. До финального конкурса дошли только самые лучшие. Они сражаются как в личном, так и в командном зачётках.
Алексей Жуков, к примеру, соперничает с коллегами уже более 10 лет. В прошлом году даже удостоился первого места, но, тем не менее, азарт и стремление побеждать не утратил.
Алексей Жуков, водитель ПЧ №60 г. Кандалакша: «Азарт, выиграть хочется. Непросто так приехали, издалека».
Но есть среди финалистов и новобранцы.
Кирилл Захарьин, водитель ПЧ №30 Кировска: «Раньше приезжал сюда отдельно, привозил ребят. А в этом году решил попробовать себя. Никакого настроя нет, как пойдёт. Хотелось бы, конечно, положительного результата».
Кирилл немного хитрит, волнение есть, так как это первые соревнования Кирилла.
Змейка передним и задним ходом, параллельная парковка, заезд в бокс, эстафета, тоннельные ворота и остановка на стоп линии.
Все элементы специалистам знакомы, но это не значит, что они не допускают ошибок. Результат Кирилла, 5,5 секунды. Что тоже неплохо для первого раза.
А вот лучшие результаты в этом году показали водители из Печенгского округа.