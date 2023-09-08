Ювелирная езда: в Мурманске прошли ежегодные соревнования по скоростному маневрированию на пожарном автомобиле

Оперативность и ювелирная точность - такими навыками должен обладать водитель пожарного автомобиля, чтобы приходить на помощь без задержек. Узкие дворы и припаркованные на обочинах автомобили не должны послужить препятствием для выполнения работы. А оттачивают свой профессионализм они не только в свою смену, но и на соревнованиях.

Дмитрий Гусев, ведущий специалист отдела службы и пожарной техники Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области: «У нас сегодня здесь происходит финальный этап соревнований по скоростному маневрированию на пожарном автомобиле среди водителей Государственной противопожарной службы Мурманской области. Соревнования проводятся в три этапа. Первый этап - в пожарных частях, в филиалах нашего учреждения. Второй этап - в самих филиалах. Третий этап, называемый «финальный областной конкурс», сегодня проводится в Мурманске, куда приехали представители со всех филиалов со всего региона».

Семь команд, в каждой из которых по три участника. До финального конкурса дошли только самые лучшие. Они сражаются как в личном, так и в командном зачётках.

Алексей Жуков, к примеру, соперничает с коллегами уже более 10 лет. В прошлом году даже удостоился первого места, но, тем не менее, азарт и стремление побеждать не утратил.

Алексей Жуков, водитель ПЧ №60 г. Кандалакша: «Азарт, выиграть хочется. Непросто так приехали, издалека».

Но есть среди финалистов и новобранцы.

Кирилл Захарьин, водитель ПЧ №30 Кировска: «Раньше приезжал сюда отдельно, привозил ребят. А в этом году решил попробовать себя. Никакого настроя нет, как пойдёт. Хотелось бы, конечно, положительного результата».

Кирилл немного хитрит, волнение есть, так как это первые соревнования Кирилла.

Змейка передним и задним ходом, параллельная парковка, заезд в бокс, эстафета, тоннельные ворота и остановка на стоп линии.

Все элементы специалистам знакомы, но это не значит, что они не допускают ошибок. Результат Кирилла, 5,5 секунды. Что тоже неплохо для первого раза.

А вот лучшие результаты в этом году показали водители из Печенгского округа.