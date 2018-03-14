Южная котельная становится «зелёной»

На Южной котельной Мурманска продемонстрировали новый комплекс очистных сооружений и систему закрытого слива мазута. Эти технологии призваны улучшить экологическую ситуацию в городе и минимизировать неприятный запах от мазута.

Самая мощная в Мурманской области Южная котельная обеспечивает теплоснабжением 849 домов города, на что ежедневно необходимо сотни тонн мазута. Многие жители Первомайского округа отмечали стойкий химический запах, который возникает во время пропарки железнодорожных цистерн. Для устранения этой проблемы в 2017 году было принято решение о модернизации Мурманской ТЭЦ.

- Постепенно все начинают не просто осознавать, что требования экологии это не прихоть, сегодня это требование жизни, поэтому надо беречь природу, думать о жителях, которые здесь работают и живут, - отметила во время рабочего визита на Южную котельную Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Отрадно отметить, что руководство ТГК-1 так ответственно подошло к исполнению этого плана в Год экологии. Год завершился, а мероприятия продолжаются.

Спустя полгода после подписания соглашения с региональным правительством, на котельной установили новое оборудование, которое позволяет разогревать и сливать мазут закрытым способом, без использования пара. Данная технология, обещают специалисты, в скором времени улучшит ситуацию с загрязненным воздухом, но не уберёт проблему полностью.

- Ещё бывают парения, но за счёт применения новой технологии, мы постараемся обеспечить нормальные условия для среды обитания человека, - заверил Игорь Погодин, заместитель главного инженера.

Во время реализации экологического проекта на Южной котельной также заменили очистные сооружения. Теперь, благодаря современным технологиям, производственные и сточные воды будут проходить процесс глубокой очистки. Эффективность нового оборудования можно будет оценить уже в ближайшее время.

- Сегодня мы запускаем в опытную эксплуатацию очистные сооружения, для того чтобы полностью пройти весь цикл и все режимы, - сообщил Владимир Комаров, исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ». – Мы ожидаем, что для этого потребуется три месяца, так как на очистные заведены стоки паводковых вод, которые образуются при таянии снега, с ливневой канализации. Мы пройдем все режимы и отладим оборудование.

На этом мероприятия по улучшению экологической ситуации, не заканчиваются. Модернизация и внедрение современных технологий, которые сокращают техногенное влияние на окружающую среду, это одна из основных стратегий развития Мурманской ТЭЦ.