Южноафриканский путешественник и продюсер решил понять, кто такие русские

Столица Заполярья стала первым городом, который легендарный южноафриканский проект посетил в рамках своей масштабной экспедиции по России. Через такие визиты иностранцы могут ближе познакомиться с нашей культурой и менталитетом местных жителей.

Медиапроект «Voetspore» южноафриканского путешественника и продюсера Йоханнеса Баденхорста предполагает создание 13 документальных фильмов, которые познакомят зрителей с культурой, традициями, кухней, архитектурой и природой России.

Йоханнес Баденхорст, автор проекта «Voetspore», режиссёр: «Мы хотим узнать Россию через живое общение: встречаться с местными, пробовать их кухню, слушать их музыку и знакомиться с их памятниками. Тогда, мне кажется, мы сможем гораздо лучше понять, кто такие русские».

В Мурманске иностранные гости посетили легендарный ледокол «Ленин» и мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», а также побывали в Териберке.