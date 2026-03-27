День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.26 19:30
Южные районы Заполярья уже встречают весну
Официальные страницы Кандалакшского и Лапландского природных заповедников в социальных сетях поделились кадрами расцвета природы Мурманской области.
В Лапландском заповеднике зафиксировали таяние снега на озерах в виде причудливых узоров. Их вызвало неравномерное таяние осадков. На южных склонах заметны проталины до земли.
А Кандалакшский заповедник сообщает об оживлении муравейников. Инспектор Александр Зятиков из Ковды запечатлел признаки активности рыжих лесных муравьёв. Также сотрудники заповедника поделились кадрами цветения ивы росистой.
