Южные районы Заполярья уже встречают весну

Официальные страницы Кандалакшского и Лапландского природных заповедников в социальных сетях поделились кадрами расцвета природы Мурманской области.

В Лапландском заповеднике зафиксировали таяние снега на озерах в виде причудливых узоров. Их вызвало неравномерное таяние осадков. На южных склонах заметны проталины до земли.

А Кандалакшский заповедник сообщает об оживлении муравейников. Инспектор Александр Зятиков из Ковды запечатлел признаки активности рыжих лесных муравьёв. Также сотрудники заповедника поделились кадрами цветения ивы росистой.