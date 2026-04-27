За 7 лет в Мурманской области обновлено порядка 375 км сетей водо- и теплоснабжения

В ходе оперативного совещания участники обсудили план модернизации коммунальной инфраструктуры региона на 2026 год.

Работы ведутся на постоянной основе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», народной программы «На Севере – жить!», реновации ЗАТО, инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций и при подготовке к осенне-зимнему сезону.

Зинаида Середа, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «С 2022 года нам удалось привлечь дополнительный объём средств».

В 2026 году запланирована замена сетей водоснабжения общей протяженностью более 14 км в однотрубном исполнении. В Кольском округе капитально отремонтируют полностью изношенный водовод между посёлками Мишуково и Междуречье. Протяженность этого участка более 11 км. В Мурманске запланировано обновление водоводов в районе Кольского проспекта, на Нижне-Ростинском шоссе и улице Шабалина.