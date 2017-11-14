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День за днём с «Арктик-ТВ»14.11.17 19:30

За 9 месяцев из Мурманской области за пределы России выдворены 26 иностранных граждан

Из Мурманской области депортируют гражданина Туркменистана, не научившегося уважать законы нашей страны.

40-летний мужчина приехал в Мурманск по личным причинам, но попался во время разбойного нападения,  получив условный срок. Но это не остановило гостя из далёкой страны, во время отбывания наказания на путь исправления нарушитель порядка не встал, а наоборот, совершил рецидив.

- В отношение гражданина за первое преступление было принято решение по условному его наказанию, но он  после этого совершил разбой, - пояснил Владимир Корнилов, заместитель начальника отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Мурманской области. - В совокупности у него уже стало два преступления. Было принято решение о нежелательности его нахождения в нашей стране, поэтому он больше на территорию Российской Федерации не въедет.

Сотрудники миграционной службы уже исполнили это решение: встретили осужденного в момент освобождения из колонии и депортировали его из России.

Всего с начала года сотрудниками миграционной службы Заполярья выдворены за пределы России 26 иностранных граждан.

 

 

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