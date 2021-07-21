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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.07.21 19:30

За арктическим гектаром надо зайти на портал «НаДальнийВосток.рф»

С 1 августа в Мурманской области можно будет получить гектар в упрощенном порядке. Первые полгода гектары Арктики будут доступны только жителям нашего региона.

Но как это сделать? Где выбрать землю? И куда писать заявления? Об этом подробно рассказали представители правительства Мурманской области на конференции.

В Мурманской области уже определены территории, на которых можно получить земельный участок по программе «Гектар Арктики». Всего выделено чуть более 731 тысячи гектаров. Чтобы северяне сейчас выбрали подходящую часть северной земли, на официальном сайте Министерства имущественных отношений региона работает интерактивная карта.

Виктория Минкина, министр имущественных отношений Мурманской области: «Там два цвета представлены. Зелёный – земли лесного фонда, жёлтый – земли не лесного, неразграниченные. Как правило, это земли запаса».

Если кто-то не успеет забронировать подходящий участок и его займут другие люди, то уполномоченный орган поможет подобрать другое похожее место. Напомним, что первые полгода земля предоставляется только жителям Мурманской области, причём даже несовершеннолетним. Участникам программы нужно просто подать заявление лично или в электронном виде. За бесплатной консультацией можно обратиться в региональное Министерство имущественных отношений.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «На территории нашего региона уполномоченные органы, которые принимают заявления, - это Министерство имущественных отношений, министр Виктория Юрьевна здесь присутствует. Они уже сейчас ведут консультативную работу, отвечают на звонки. У них открыта отдельная линия для обращений по гектару. Также Министерство природных ресурсов и экологии отвечает за вопросы по землям лесного фонда, к которым тоже большой интерес, особенно в части индивидуального жилищного строительства на таких территориях».

Гектар выдаётся на 1 человека индивидуально, но также есть возможность объединиться семьей или компанией единомышленников и получить коллективно до 10 гектаров для реализации своей идеи.

Напомним, участок выдается на 5 лет безвозмездно. А спустя этот срок, при соблюдении всех условий, можно будет получить землю в собственность или долгосрочную аренду.

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