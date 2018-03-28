За борьбой с сосульками на крыше и без страховки наблюдали журналисты «Вечёрки»

В Мурманске продолжаются проверки торгово-развлекательных центров на предмет пожарной безопасности. Сотрудники прокуратуры и управления МЧС пришли в «Северное Нагорное». Вмести с ними изучили противопожарную систему и журналисты «Вечёрки».

На улице Октябрьской мурманчане могли наблюдать захватывающее представление с непредсказуемым концом. В роли трюкача выступал сотрудник управляющей компании, который без страховки чистил крышу жилого дома от сосулек. Мужчина пытался балансировать на краю крыши, но ему это удавалось с трудом. О том, чем закончилось жилищно-коммунальное представление, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Неизвестные благодетели рассылали мурманчанам бандероли с красивыми статуэтками баранов. Потом бараны закончились. В посылки стали вкладывать скульптуры козлов. О том, кто оказался отправителем посылок, как эта история связана с Уголовным кодексом, читайте в завтрашнем номере газеты «Вечерний Мурманск».