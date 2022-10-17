За буйки не заплывать – в ЗАТО Александровск состоялось традиционное Первенство муниципалитета по плаванию

На дорожки бассейна спортивной школы Полярного вышли как профессионалы, так и новички.

Дмитрий чувствует себя в воде более чем уверено благодаря постоянным тренировкам. Два года занятий дают результат - в своей возрастной категории парень одержал уверенную победу. Соревнования эти пока муниципального уровня, но то ли ещё будет.

Дмитрий Жабко, спортсмен Детской спортивной школы, г. Полярный: «Я очень много готовился и победил. Спасибо тренеру!».

Поддержка преподавателя – это половина победы, уверен и Тимофей.

Тимофей Семёнов, спортсмен Детской спортивной школы, г. Полярный: «Мои тренера, которые со мной были, самые лучшие».

А кто-то впервые принял участие в таких массовых соревнованиях: всего 130 юных пловцов Полярного проверили свои силы в заплывах.

Людмила Сидько, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детской спортивной школы, г. Полярный: «От самых маленьких до самых больших: охватили всех».

У каждого пловца свои секреты успеха. Например, Дмитрий Камышевский за шесть лет своей спортивной карьеры понял, что помимо дыхательных и физических упражнений нужно работать и над сознанием, правильным настроем перед стартом.

Дмитрий Камышевский, спортсмен детской спортивной школы, г. Полярный: «Я представляю позади себя свой страх – это заставляет меня плыть быстрее. Иногда слушаю музыку перед соревнованиями».

Такие соревнования помогают, прежде всего, тренерскому составу обратить внимание на сильные и слабые стороны пловцов, отметить талантливых ребят и определиться со спортсменами, которые войдут в команды для региональных состязаний.