За чёрный выхлоп водители автобусов отвечают рублем

Сотрудники ГИБДД отправились в очередной рейд. В этот раз проверка прошла возле 35-го судоремонтного завода. Инспекторы проверили исправность транспортных средств и наличие документы у водителей маршруток.

На конечной остановке возле 35-го судоремонтного завода всегда оживленно. Именно отсюда маршрутки отправляются в рейсы. Отставать от расписания нельзя, поэтому водители безрадостно встречают проверяющих из ГИБДД.

Абдурашид Тошев, водитель: «У нас промежуточный интервал 5-6 минут, они проверяют по 3 минуты. Пока они проверяют, сзади уже меня догоняют, так работать невозможно».

Пассажиры не задумываются во время поездки об исправности транспортного средства, а ведь зачастую их техническое состояние далеко от идеального.

Чёрный дым из выхлопной трубы - явный признак неисправности автомобиля. Показатели на дымомере зашкаливают. Теперь штраф придётся платить и водителю, и организации, выпустившей автомобиль на линию.

Андрей Лабиков, государственный инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Выброс веществ 98 процентов По ГОСТу разрешено не более 15. За нарушение предусмотрен штраф водителю 500 рублей, а также на должностному лицу - от 800 до полутора тысячи».

Только за последние 10 дней инспекторам удалось выявить 90 нарушений. В том числе, связанных с правилами перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Нельзя сказать, что ситуация ухудшается. Наоборот, юрлица, выпускающие на линию машины, обращают внимание на замечания и исправляют их».

Такие рейды проводятся регулярно, поэтому инспекторы рекомендуют недобросовестным водителям автобусов и маршруток привести в порядок транспортные средства и соблюдать правила дорожного движения.