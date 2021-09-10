За чистотой выборов присмотрят многочисленные наблюдатели

Выборы – процесс сложный и требующий внимательного контроля. Чтобы голосование прошло честно и без нарушений, на участках присутствуют общественные наблюдатели. Это жители города, желающие проявить свою активную гражданскую позицию.

Общественные наблюдатели, участвующие в выборах, проходят специальное обучение. Им объясняют процесс работы и обязанности. В области такую подготовку завершили уже более тысячи человек, но это не предел. Всё больше северян желают принять участие в важном этом процессе.

Юлия Величко, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Мурманской области: «Сегодня мы проводим обучающий семинар для кандидатов в общественные наблюдатели от региональной палаты, чтобы они потом могли во всеоружии, со всеми знаниями прийти на УИКи и достойно наблюдать за тем, чтобы наши выборы прошли максимально чисто, прозрачно и легитимно».

Вот и Виктория Никитина впервые решила принять участие в выборах в качестве общественного наблюдателя. Девушка признается, что всегда ходит голосовать, проявляя активную гражданскую позицию.

Виктория Никитина, общественный наблюдатель: «Это для меня впервые. Я давно хотела поучаствовать и понять, что такое наблюдатель, что изнутри происходит в выборах. Это для меня такая мечта с детства, с 18 лет».

Напомним, что голосование состоятся по всей России с 17 по 19 сентября.