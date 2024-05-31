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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.24 19:30

За чистоту берега боролись волонтёры Полярного

С их помощью был убран мусор в одном из самых живописных мест города.

Красивейшие виды на залив в Губе Кислой делают место особенно привлекательным для встреч и прогулок жителей Полярного. Увы, не все оказываются настолько благоразумными, чтобы принесенный на берег мусор не оставлять здесь. Стаканчики, бутылки, бумажки – лишь небольшая часть ежегодно находимых в бухте волонтёрами неприятных сюрпризов.

Валерия Кот, волонтёр, г. Полярный: «После зимы осталось очень много мусора, поэтому мы решили принять участие в акции, сделать мир немножечко чище, чтобы было приятнее посещать берег Баренцева моря».

Ежегодно акция «Чистый берег» собирает на борьбу с мусором неравнодушных жителей города воинской славы. Для многих трудовых коллективов, например, Центра культуры Полярного, проводить майскую уборку стало настоящей традицией.

Анна Томашевская, волонтёр, г. Полярный: «Очень жаль, что на берегу так много покрышек и разного мусора… Но мы, жители ЗАТО, сделаем всё, чтобы наша природа стала чище».

На территории площадью около 150 квадратных метров за несколько часов добровольцы собрали 15 мешков мусора. 

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