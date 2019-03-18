За что оштрафовали двух владелиц собак, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске оштрафовали двух владелиц собак. В новом выпуске «Вечёрки» подробно о том, какие правила должны знать хозяева домашних животных, и что за наказание ждет в случае их несоблюдения.

Городская газета рассказывает о мурманчанке, которая слишком громко отмечала свой день рождения. О том, какие правила соблюдения тишины и покоя необходимо знать жильцам многоквартирных домов, чтобы не попасть впросак, читайте в газете «Вечерний Мурманск».

Под Кандалакшей в дорожно-транспортном происшествии погибли трое человек - двое взрослых и ребёнок. По оперативным данным, столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Подробно о дорожно-транспортных происшествиях, пополнивших печальную статистику в минувшие выходные.