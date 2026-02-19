12% россиян планируют продлить отдых на 23 февраля отпуском или отгуламиНе позднее 30 апреля: северянам напоминают о необходимости отчитаться о доходах за прошлый год
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.26 19:30

За что тюленям выдаётся рыбная премия?

В Кольском заливе базируется не просто лаборатория, а полигон Мурманского морского биологического института. Научная работа с млекопитающими там кипит круглый год.

Этот белёк ещё совсем малыш, но его уже ждёт большое будущее. Он помощник российской науки. Александр Зайцев вместе с коллегами много лет исследует морских млекопитающих, в том числе серых тюленей. Научная работа проводится как в лаборатории, так и на полигоне ММБИ в Кольском заливе. Уже изучены сенсорные возможности, физиология и адаптация подопечных.

Александр Зайцев, заведующий лабораторией морских млекопитающих ММБИ: «У нас также есть опыт выращивания тюленей в неволе. Мамы – это тюлени на полигоне, а папы – это дикий тюлень. В настоящее время у нас уже одиннадцать серых тюленей разного возраста».

У подопечных учёных два раза в день обязательные тренировки. Например, самка тюленя по имени Змей успешно научилась находить и касаться предмета по заданным параметрам. Оказывается, эти удивительные животные отлично различают интенсивность цвета, форму объектов и с лёгкостью определят установку с электромагнитным излучением.

Андрей Яковлев, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих ММБИ: «Нас заинтересовала способность магниторецепции у серых тюленей. Тюлени совершают миграции при наличии внешних ориентиров, поэтому нам стало интересно посмотреть, может и они способны на это».

Благодаря специальной установке у обитателей полигона были зафиксированы поведенческие реакции. Тюлени оказались способны воспринимать низкочастотные магнитные поля. Умное животное раз за разом выбирало нужный предмет, но конечно за вкусное вознаграждение. Учёные шутят, за успешные тренировки подопечным всегда полагается рыбная премия.

Александр Зайцев, заведующий лабораторией морских млекопитающих ММБИ: «Было показано, что они запахи хорошо чувствуют, могут определить какой-то объект по запаху».

У серьёзных научных экспериментов есть и другая сторона. За время совместной работы учёные подружились с жителями северных вод. И на стене в кабинете располагается фото любимого питомца.

- Это серый тюлень по кличке Змей. Как домашние питомца они для вас стали. Каждое животное закреплено за определенным тренером».

Особая гордость полигона – пополнение детенышами. Когда на свет появляются щенки, то имя им даёт тот, кто дежурит на вахте в день рождения. Между собой их по-доброму называют «крестными папами». Так появились имена Бузя, потому что, как говорят сотрудники, часто баловалась, Шлепа - за любовь хлопать себя ластами, Мир, Тима, Фес и Змей. Тренироваться начинают с простого - учатся по команде касаться предмета. А потом переходят к сложному - поиск магнитных полей.

Сейчас исследования носят фундаментальный характер. Но в будущем, возможно, тюлени станут незаменимыми в служебных целях и мониторинге. А пока они просто делают то, что умеют лучше всего, - плавают, едят рыбу и удивляют науку своими способностями.

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
