За доставку клиенту пива придётся отвечать по закону

Холодная пицца и трезвый вечер - сотрудники полиции наглядно объяснили мурманским трактирщикам, что доставлять алкоголь на дом незаконно.

В интернете или по телефону сейчас можно заказать буквально всё, нужно только знать, куда обратиться.

Однако, многие товары реализовывать дистанционно незаконно. С недавнего времени под полным запретом оказалась и алкогольная продукция. Но представители одной сети мурманских трактиров всё же доставляли горячительное по заказу северян. Полицейские с поличным задержали курьера и составили протокол об административном правонарушении.

Свою пиццу голодный клиент всё же получил, а вот заказанное пиво, изъяли. Теперь нарушителям грозит немалый штраф.

- В соответствии с федеральным законом № 171 продажа алкогольной продукции дистанционным способом запрещена, - напомнил Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области. – В действиях организации предусматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.14.16 КоАП.