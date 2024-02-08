День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.24 19:30
За достоверные сообщения в полицию о пьяных водителях на дороге будут платить!
Такую меру ввели в нашем регионе из-за участившихся аварий, связанных с ездой в нетрезвом виде.
Особенно отличился в этом плане прошлый год, когда одна за одной произошли несколько смертельных аварий, виновники которых сели за руль изрядно выпившими.
По поручению губернатора Андрея Чибиса правительством Мурманской области принято постановление, согласно которому граждане, сообщившие в полицию достоверную информацию о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения, могут получить денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-
Последние комментарии
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
-Скоро в эфире22:50«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:20«Из России с любовью: Калмыкия». Документальный фильм (12+)00:15«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Бюджет Мурманской области: на 1 февраля доходы составили 5077,5 млн рублей, расходы - 10747,8 млн рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 26 копеек, доллар укрепляется на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Самовольная постройка - новое в законодательстве