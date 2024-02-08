За достоверные сообщения в полицию о пьяных водителях на дороге будут платить!

Такую меру ввели в нашем регионе из-за участившихся аварий, связанных с ездой в нетрезвом виде.

Особенно отличился в этом плане прошлый год, когда одна за одной произошли несколько смертельных аварий, виновники которых сели за руль изрядно выпившими.

По поручению губернатора Андрея Чибиса правительством Мурманской области принято постановление, согласно которому граждане, сообщившие в полицию достоверную информацию о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения, могут получить денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.