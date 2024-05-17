За два года в зону специальной военной операции отправили более 196 тысяч единиц гуманитарного груза

Об этом сообщил губернатор в своём отчёте. На днях очередная порция гуманитарной помощи от правительства Мурманской области отправилась в зону СВО.

Из Мурманска отправили очередную партию груза и оборудования, необходимых на передовой. Наиболее востребованными на линии соприкосновения остаются средства связи.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Среди средств связи присутствуют телефоны, вай-фай роутеры. Имеются, как я уже сказал, радиостанции. Есть радиостанции для автотранспорта. Мы сейчас передаём несколько радиостанций носимых. И ещё раз повторюсь, потребность в этом имуществе достаточно большая, поэтому мы будем передавать его и дальше».

В составе спецгруза - 25 автомобильных станций для транспорта на передовой, дополнительные средства связи, тепловизионные прицелы и два внедорожника.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Одна единица передаётся в 61-ую бригаду морской пехоты. Там есть потребность в доставке ребят на передовую и в возвращении с передовой. Мы передаём «буханку» УАЗ. А второй УАЗ мы передаём в печенгскую бригаду двухсотую гвардейскую».

Для участников спецоперации любая посылка из Заполярья имеет большую ценность. Особенно, если она отвечает нуждам подразделения.

В скором времени отправят следующую партию груза, в её составе будут так необходимые на передовой квадрокоптеры.

Напоминаем, что в Мурманской области также действует постоянная акция «Север помогает». Если это в ваших силах, то не оставайтесь в стороне и примите посильное участие в сборах необходимого. Это, например, слесарно-монтажные инструменты, фонарики и батарейки, предметы гигиены, конфеты, печенье и многое другое.