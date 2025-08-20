За газонами в Мурманске будет ухаживать робот

С виду игрушечная машинка с пультом управления, а на самом деле - газонокосилка с двигателем мощностью 10 лошадиных сил.

Этот робот быстрее простых аналогов справится с густой травой на газонах и даже дикорастущими кустарниками и стеблистыми растениями.

Управление дорожного хозяйства областного центра планирует использовать его для покоса зелёных насаждений после благоустройства улично-дорожной сети и завершённых ремонтов, прилегающих к зелёным зонам дорог и тротуаров.