За гибель ребёнка – три года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства

Такое наказание получили педагоги одного из домов детского творчества Санкт-Петербурга, по вине которых в Хибинах под лавиной погиб ребёнок.

Виновными не была учтена физическая подготовленность детей, что повлекло поздний выход на склон, разрыв группы во время движения и утрату контроля со стороны руководителя за действиями участников похода.

Кроме того, у туристов отсутствовало снаряжение, которое необходимо при прохождении горной местности, в том числе для быстрого поиска и спасения попавших под лавину.