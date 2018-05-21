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День за днём с «Арктик-ТВ»21.05.18 19:30

За главным призом пришлось скакать на надувных лошадках

Десятки семей из Заполярья приняли участие в соревнованиях «Мама, папа, я - спортивная семья», которые прошли в минувшие выходные в спорткомплексе «Авангард». Принять в них участие могли все желающие. Главное условие - стремление к победе и хорошее настроение.

На  соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья» в  мурманском спорткомплексе «Авангард» собрались семьи из областного центра и других городов региона.

После выполненного городом капитального ремонта и реконструкции спорткомплекса появилась возможность использовать эту площадку для различных соревнований, начиная от плавания и хоккея, заканчивая, как в этом случае, физкультурным праздником - любительским турниром далеким от олимпийских принципов.

- Конкурс  «Мама, папа я – спортивная семья» пользуется популярностью у северян, - отмечает Сергей Негода,  директор МАУ ГСЦ «Авангад». – Во время его для семейных команд проводят эстафеты, шарады, конкурсы. По результатам игр, выигравшая команда получает телевизор.  В календаре у нас есть праздники  «Родной двор - родной город», которые проходят каждое воскресенье на разных спортивных площадках нашего учреждения. Подобные мероприятия, как и это, тоже востребованы, поэтому мы их проводим.

40-дюймовый телевизор известной марки и денежные сертификаты в спортивный магазин -  хороший стимул для победы. Инициатором соревнований выступил Мурманский транспортный филиал «Норникеля».

- Очень серьёзные испытания ждут участников. Всё не так просто. Здесь будут отдельные соревнования для пап, мам и детей, потом комплексные соревнования для всей семьи, - рассказывает о серьёзных испытаниях для семейных команд  Александр Исаев, и.о. директора Мурманского транспортного филиала ПАО ГМК «Норникель».

Заранее подготовиться к соревнованиям было довольно сложно, так как  организаторы пошли на хитрый трюк. Об очередном испытании участники узнавали  только перед стартом. Так что спортсменам нужно было не только быстро пройти эстафету, но и сориентироваться, как это сделать лучше всего. 

- Мы не очень опытные, но очень азартные. Нам всё нравится. Приятное времяпровождение, с пользой, с толком. Это объединяет нашу семью, - делятся своими успехами члены семьи Сюриных. – Догадывались, что будут лыжи, потому что они часто используются в таких конкурсах.

Настрой у семейных команд был решительный, а вот сами соревнования, как оказалось, больше походили  на веселое развлечение. Например, пап организаторы заставили на скорость скакать на надувных лошадях, а мамы вышли на дистанцию в костюмах матрёшек.  

Победителем соревнований стала семья Алдохиных из Мурманска. Но, по общему мнению участников, в выигрыше остались все. Участники сумели получить заряд спортивной энергии, задора и позитива.

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