За главным призом пришлось скакать на надувных лошадках

Десятки семей из Заполярья приняли участие в соревнованиях «Мама, папа, я - спортивная семья», которые прошли в минувшие выходные в спорткомплексе «Авангард». Принять в них участие могли все желающие. Главное условие - стремление к победе и хорошее настроение.

На соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья» в мурманском спорткомплексе «Авангард» собрались семьи из областного центра и других городов региона.

После выполненного городом капитального ремонта и реконструкции спорткомплекса появилась возможность использовать эту площадку для различных соревнований, начиная от плавания и хоккея, заканчивая, как в этом случае, физкультурным праздником - любительским турниром далеким от олимпийских принципов.

- Конкурс «Мама, папа я – спортивная семья» пользуется популярностью у северян, - отмечает Сергей Негода, директор МАУ ГСЦ «Авангад». – Во время его для семейных команд проводят эстафеты, шарады, конкурсы. По результатам игр, выигравшая команда получает телевизор. В календаре у нас есть праздники «Родной двор - родной город», которые проходят каждое воскресенье на разных спортивных площадках нашего учреждения. Подобные мероприятия, как и это, тоже востребованы, поэтому мы их проводим.

40-дюймовый телевизор известной марки и денежные сертификаты в спортивный магазин - хороший стимул для победы. Инициатором соревнований выступил Мурманский транспортный филиал «Норникеля».

- Очень серьёзные испытания ждут участников. Всё не так просто. Здесь будут отдельные соревнования для пап, мам и детей, потом комплексные соревнования для всей семьи, - рассказывает о серьёзных испытаниях для семейных команд Александр Исаев, и.о. директора Мурманского транспортного филиала ПАО ГМК «Норникель».

Заранее подготовиться к соревнованиям было довольно сложно, так как организаторы пошли на хитрый трюк. Об очередном испытании участники узнавали только перед стартом. Так что спортсменам нужно было не только быстро пройти эстафету, но и сориентироваться, как это сделать лучше всего.

- Мы не очень опытные, но очень азартные. Нам всё нравится. Приятное времяпровождение, с пользой, с толком. Это объединяет нашу семью, - делятся своими успехами члены семьи Сюриных. – Догадывались, что будут лыжи, потому что они часто используются в таких конкурсах.

Настрой у семейных команд был решительный, а вот сами соревнования, как оказалось, больше походили на веселое развлечение. Например, пап организаторы заставили на скорость скакать на надувных лошадях, а мамы вышли на дистанцию в костюмах матрёшек.

Победителем соревнований стала семья Алдохиных из Мурманска. Но, по общему мнению участников, в выигрыше остались все. Участники сумели получить заряд спортивной энергии, задора и позитива.