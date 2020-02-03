За горы снега ответят управляющие компании

Морозные и бесснежные выходные - идеальное время для вывоза снега со дворов, но некоторые управляющие компании решили иначе. На оперативном заседании штаба недобросовестным коммунальщикам вынесли предупреждения, после которых последуют более решительные меры.

Выходные превратились в «стоп-кран» для работы некоторых управляющих компаний. В Первомайском округе жители неоднократно сетовали на то, что снег складируется во дворах и не вывозится. Коммунальщики оправдывают своё бездействие плохими погодными условиями, утверждая, что техника может не выдержать низких температур.

Николай Зикеев, начальник управления Первомайского административного округа: «Всю неделю не работали, потому что погодные условия, а УДХ работает, дорожники все работают».

Чистота и порядок во дворах северян должны быть всегда, несмотря на перепады температур, подчеркивают специалисты. В противном случае, с наступлением весны придомовые территории превратятся в озёра. На этот раз жилищникам вынесли предупреждения и дали несколько дней на исправление ситуации по конкретным адресам, далее последуют административные наказания.