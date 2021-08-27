ЗА ГРАНЬЮ: «Сдохнуть, как можно быстрей и помучительней!», - пожелание малолетним убийцам котёнка

А теперь мы просим отойти от экранов людей со слабой психикой, не показывать это детям и беременным женщинам. Это видео точно не для слабонервных.

В Коле двое подростков, как сообщают в соцсетях, из неблагополучных семей зверски убили маленького котёнка. Их сейчас ищет не только полиция, местные жители также открыли охоту на извергов. Пользователи соцсетей вычислили имена, страницы и адреса садистов, а некоторые даже начали предлагать деньги за их наказание.

Жуткое видео, на котором подросток мучает котёнка начали распространять в соцсетях вечером 26 августа. На нём видно, что животное сначала пытаются утопить. Затем вытаскивают на землю и изощрённо убивают.

Участниками жестокой расправы над беззащитным животным стали двое подростков. Один мучал, а второй снимал всё это на камеру смартфона. Видео в интернет выложили они сами. После публикации в соцсетях разгорелся настоящий пожар эмоций. Пользователи контент не оценили

(орфография и пунктуация сохранены):

- Как же это страшно!! ДЕТИ такое творят! смотреть невозможно. Да наказывать по всей строгости закона надо!

- Лучше теперь переезжайте выродки, а ещё лучше, чтобы сели надолго.

- Твари малолетние. Чтобы никогда вы не имели потомства, чтобы не плодить таких же выродков, и пожелание сдохнуть, как можно быстрей и помучительней.

Довольно быстро от возмущения пользователи соцсетей перешли к реальным попыткам найти виновников и организовать над ними расправу. Кто-то из знакомых подростков слил в сеть их страницы, фотографии и даже адреса. А ещё чуть позже отдельные пользователи начали предлагать деньги за видео с расправой над мучителями котёнка. Узнали о случившемся и полицейские. Они тоже стали искать малолетних нарушителей закона. Действия подростков попадают под статью «Жестокое обращение с животными». Её санкции предусматривают реальный срок. И в первую очередь, считают специалисты, необходимо обратить внимание на семьи этих детей.

Екатерина Янец, психолог, семейный терапевт, сексолог: «Я, как психолог семейный, всегда с детьми подросткового периода работаю через систему семьи. Что происходит в семье, почему ребёнок агрессивный, чего ему не хватает. Какие взаимоотношения с мамой-папой. Какие взаимоотношения между мамой и папой. Есть ли принятие. Если там какие-то моменты, которые способствуют тому, что во мне копится, как в подростке много агрессии, то я её не имею права выплеснуть в школе, дома с папой или с мамой, я обязан держать себя в руках. А тут - беззащитное существо, которое ничего не сделает, ещё я напоказ покажу свою силу».

В Мурманской области такие случаи не единичны, замечают зоозащитники. Люди, которые посвятили жизнь спасению бездомных животных, сталкиваются с жестокостью северян по отношению к четвероногим бродягам довольно часто. И реальным приговором дело заканчивается далеко не всегда, утверждают активисты. Безнаказанность - одна из причин таких случаев, считает Оксана Анчишкина.

Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных: «Такое пассивное отношение людей, в том числе к происходящему, когда во дворе могут быть устроены гонения на бездомное животное, когда взрослые люди позволяют себе это делать, дети копируют очень часто. А полиция, видимо, не считает это чем-то серьёзным, хотя это доказано ведь научно, что факт жестокого обращения с животным, как правило, это первая ступень. И вторая, всегда жестокое обращение к человеку. Но, мне кажется, что не нужно доводить до этого. Это не нормально, когда по отношению к слабому вот такие действия человек производит».

Какая судьба ждёт подростков станет ясно позже. На данный момент известно, что полицейские подозреваемых нашли и вместе с родителями доставили в полицейский участок. В отношении детей идут проверочные действия.