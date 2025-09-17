За грибами - в сопки или на рынок? Каждый решает сам!

Тёплое начало осени в Мурманской области радует северян, продлевая им сезон тихой охоты. За лесными деликатесами в основном отправляются в сопки, но пополнить запасы лесных даров можно и на городских рынках.

Начало осени - пора для сбора ягод и грибов. Кто-то вооружается корзинками и идёт за северными деликатесами в лес, а кто-то недалеко от дома - на городской рынок.

Наталья, продавец: «У меня тут моховики, их немного в этом сезоне. Белые, на удивление, потому что, когда я ребёнком была их вообще не было. А сейчас теплеет ведь климат, поэтому в этом году, как я считаю, их очень много».

Среди продавцов все заядлые грибники, собирают сами или с семьей. Но торгуют в таких точках не только дикоросами. Например, Наталья выращивает на своём участке зелень. Женщина отмечает, что на свежие домашние продукты всегда есть спрос.

- Что больше покупают?

Наталья, продавец: «Вы знаете, кто что любит. Мне, например, нравятся чёрные грузди, они прямо хрустящие. А белые грузди даже называют «царские». Поэтому, кому что нравится. Например, у нас на огороде есть малиновые кусты, смородиновые, черника из леса, маринуем, компоты варим, есть щавелёк, укропчик».

Помимо грибов на рынке можно приобрести северные ягоды как свежие, так и консервированные заботливыми руками хозяюшек.

Тамара, продавец: «Черника, морошка свежая, морошка в сиропе, гриб белый, маринованный, черничное варенье, голубичное».

- Это вы сами собираете?

- Да, сами. У нас с мужем есть свои любимые места, уже 15 лет ездим каждый год туда.

На торговой точке уже есть и свои постоянные покупатели.

Мария, покупатель: «Пришла за подосиновиками, подберезовиками… Вот такие мне нравятся, чтобы шляпка была маленькая».

Лидия, покупатель: «Купила большой пакет красноголовиков. Буду суп варить, жарить».

А если всё-таки привычней собирать лесные дары самому, но не хочется ехать далеко за город? Мы решили проверить, можно ли пополнить зимние запасы в черте Мурманска.

Ксения Зубкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Охоту за лесным урожаем традиционно называют тихой, но азарт всё же присутствует. О, гриб!».

По словам продавцов дикоросов, сейчас в окрестностях города-героя идёт третья и, скорее всего, последняя грибная волна, ведь скоро в регион придут заморозки. Поэтому отправиться за лесными дарами сейчас самое время.