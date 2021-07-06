За ходом ремонтных работ на автодорогах ЗАТО Александровск ведётся министерский контроль

С рабочим визитом муниципалитет вновь посетил Артём Гришин.

К завершающему этапу подходит реконструкция участка автодороги Снежногорск – Гаджиево, которая осуществляется по программе «Безопасные качественные дороги». Высоки темпы работы и в Гаджиеве – на набережной Преминина. Дорожники также укладывают асфальтовое покрытие, ремонту подлежит и придорожная пешеходная зона.

Обратная ситуация, увы, в Полярном. В городе воинской славы на некоторых участках к ремонтам даже не приступали. В частности, огромные ямы на Комсомольской улице продолжают нервировать автолюбителей и разбивать подвески их машин.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Сегодня встречались с представителем подрядной организации, руководством заказчика. Все вопросы будут сниматься в кабинете. Будем также в ручном режиме заниматься ремонтами в ЗАТО Александровск».

Ямы и перекопанная вдоль обеих полос проезжая часть несёт опасность и для пешеходов, поэтому впереди данный участок ожидает замена тротуара и установка бордюрного камня.

Летние сезонные работы в большом ЗАТО – это прекрасная возможность для временно безработных трудоустроиться. Так, Сергей, решил с пользой провести университетские каникулы, чтобы получить новые навыки.

Сергей Мищинов, дорожный рабочий: «Работа идёт своим чередом, каждый день выполняем новые задачи. В сентябре жители готовятся встретить новую улицу Советскую».

Контрольные визиты, заявил Артём Гришин, станут регулярными, поэтому расслабляться подрядчикам не стоит, а наоборот, следует войти в полноценный режим, чтобы не сорвать сроки исполнения контрактов.