За ходом учения наблюдали с помощью квадрокоптера

В Мурманске на территории нового торгово-развлекательного комплекса состоялись пожарно-тактические учения.

По сценарию, на первом этаже в помещении приёма товара произошло короткое замыкание, вспыхнул огонь. Когда на место ЧП прибыли первые пожарные расчёты, возгоранию присвоили 2-й ранг. Был организован оперативный штаб.

Спасателям пришлось эвакуировать людей с крыши комплекса. А один из посетителей не смог покинуть здание и остался в неподвижном положении на втором этаже. Спустя 45 минут условный пожар был ликвидирован.

На протяжении всех работ на экран в штабе транслировалось видео с квадрокоптера, для получения оперативной информации.