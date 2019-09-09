За ходом выборов в Мурманской области следили 436 наблюдателей от региональной Общественной палаты

Все они независимы от партий и кандидатов работали безвозмездно. Также в области работал ситуационный центр.

«Я руководила непосредственно ситуационным центром. Это такой центр, который был создан при Общественной палате региона, куда стекались возможные звонки, предложения, комментарии, либо сообщения о спорных ситуациях, - рассказывает Юлия Величко, член Общественной палаты РФ от Мурманской области. – У нас были две мобильные группы, которые быстро реагировали на обращения, чтобы разобраться, действительно ли где-то было ущемление избирательного права наших граждан, наших земляков.

Нарушений мы не зафиксировали, были обращения в ситуационный центр, но технического характера. Например, я не могу найти участок, помогите мне, пожалуйста. Либо, я обычно прихожу на этот участок, а тут его не обнаружил».