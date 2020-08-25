Под колокольный звон откроется фестиваль «Териберская волна»Мурманская область присоединилась к экологической акции «Спасибо за чистую тундру»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.08.20 19:30

За хорошую жизнь надо хорошо платить

И это не просто цитата, а реальность.

Но не все граждане готовы к переменам, но при этом желают получить всё бесплатно или за копейки.

Жительница дома № 75 по улице Александра Невского Нина Васильевна Шпикина недовольна тем, как управляющая компания обслуживает их дом. Старая пятиэтажка давно не видела ремонта,  территория вокруг здания тоже нуждается в обновлении.

Нина Шпикина, жительница дома № 75 по улице Александра Невского: «На протяжении многих лет обращаемся, то по уборке территории, то по уборке подъездов и по ремонту. По всем вопросам, но ничего не делается. Пока не придёшь, кулачком по столу не ударишь, ничего не произойдёт».

В управляющей компании уверяют, что никакого глобального благоустройства здесь и быть не может. На сегодняшний день, установленный компанией тариф, покрывает минимум необходимых работ. Для того чтобы многоэтажка стала домом-садом, нужно повышать тариф.  

Ирина Кузьмичёва, специалист отдела развития УК «Севжилсервис»: «Такая ситуация сложилась из-за неактуального тарифа за содержание и ремонт. Тариф не корректировался уже больше 10 лет. И на те средства, которые люди платили 10 лет назад, уже нет возможности обслуживать дом в полном объёме, в каком хотелось бы жителям. Но у нас есть дома, которые согласились на новый тариф на содержание и ремонт, актуальный в наши дни. И их обслуживание гораздо отличается. Там и работ проводится больше и уборки чаще делаются».

В пример можно поставить дом на улице Невского, 71. Он разительно отличается от соседнего. Жильцы некоторое время назад перешли на новый тариф. Платят чуть больше, буквально, на 300 рублей, но результат на лицо.

Татьяна Березина, жительница дома № 71 по улице Александра Невского: «С управляющей компанией «Севжилсервис» перед поднятием тарифа мы очень долго спорили, ругались, но потом всё-таки решили рискнуть. И как видим, не прогадали. Потому что видим, как наш дом благоустраивается. Сделали ремонт крылечек, урны новые поставили, но самое главное, ремонтируются подъезды. Потому что был промежуток, подъезды стояли страшнее атомной войны».

Уже установили ограждения на палисадниках и отремонтировали крышу. Такие обновления, безусловно, радуют жильцов. Понимание, достигнутое между северянами и их управляющей компанией, привело к положительным результатам.

Ирина Кузьмичёва, специалист отдела развития УК «Севжилсервис»:  «На доме Невского, 71 было проведено общее собрание собственников, на котором жители утвердили новый тариф за содержание и ремонт. Благодаря этому на счету дома начала копиться сумма, которую сначала мы вложили в какие-то ремонтные работы: кровля, межпанельные швы, ремонт подъезда. А в этом году уже начали делать работы по благоустройству».

Специалисты «Севжилсервиса» отмечают, что у них есть несколько десятков домов, где тарифы немного выше остальных. И жители, которые ответственно относятся к своему имуществу и готовы платить за его содержание, меняют свою жизнь в лучшую сторону.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин
Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
Комментарий к новости:Новый учебный год стартует в «особом режиме»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире22:00«Ветреная женщина». Художественный сериал, 10 серия (16+)22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается снижение цен на бензин на оптовом рынке-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 16 копеек, доллар укрепился на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Прокуратурой Мончегорска выявлены нарушения закона в сфере электроэнергетики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 августа-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 557 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика