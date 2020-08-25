За хорошую жизнь надо хорошо платить

И это не просто цитата, а реальность.

Но не все граждане готовы к переменам, но при этом желают получить всё бесплатно или за копейки.

Жительница дома № 75 по улице Александра Невского Нина Васильевна Шпикина недовольна тем, как управляющая компания обслуживает их дом. Старая пятиэтажка давно не видела ремонта, территория вокруг здания тоже нуждается в обновлении.

Нина Шпикина, жительница дома № 75 по улице Александра Невского: «На протяжении многих лет обращаемся, то по уборке территории, то по уборке подъездов и по ремонту. По всем вопросам, но ничего не делается. Пока не придёшь, кулачком по столу не ударишь, ничего не произойдёт».

В управляющей компании уверяют, что никакого глобального благоустройства здесь и быть не может. На сегодняшний день, установленный компанией тариф, покрывает минимум необходимых работ. Для того чтобы многоэтажка стала домом-садом, нужно повышать тариф.

Ирина Кузьмичёва, специалист отдела развития УК «Севжилсервис»: «Такая ситуация сложилась из-за неактуального тарифа за содержание и ремонт. Тариф не корректировался уже больше 10 лет. И на те средства, которые люди платили 10 лет назад, уже нет возможности обслуживать дом в полном объёме, в каком хотелось бы жителям. Но у нас есть дома, которые согласились на новый тариф на содержание и ремонт, актуальный в наши дни. И их обслуживание гораздо отличается. Там и работ проводится больше и уборки чаще делаются».

В пример можно поставить дом на улице Невского, 71. Он разительно отличается от соседнего. Жильцы некоторое время назад перешли на новый тариф. Платят чуть больше, буквально, на 300 рублей, но результат на лицо.

Татьяна Березина, жительница дома № 71 по улице Александра Невского: «С управляющей компанией «Севжилсервис» перед поднятием тарифа мы очень долго спорили, ругались, но потом всё-таки решили рискнуть. И как видим, не прогадали. Потому что видим, как наш дом благоустраивается. Сделали ремонт крылечек, урны новые поставили, но самое главное, ремонтируются подъезды. Потому что был промежуток, подъезды стояли страшнее атомной войны».

Уже установили ограждения на палисадниках и отремонтировали крышу. Такие обновления, безусловно, радуют жильцов. Понимание, достигнутое между северянами и их управляющей компанией, привело к положительным результатам.

Ирина Кузьмичёва, специалист отдела развития УК «Севжилсервис»: «На доме Невского, 71 было проведено общее собрание собственников, на котором жители утвердили новый тариф за содержание и ремонт. Благодаря этому на счету дома начала копиться сумма, которую сначала мы вложили в какие-то ремонтные работы: кровля, межпанельные швы, ремонт подъезда. А в этом году уже начали делать работы по благоустройству».

Специалисты «Севжилсервиса» отмечают, что у них есть несколько десятков домов, где тарифы немного выше остальных. И жители, которые ответственно относятся к своему имуществу и готовы платить за его содержание, меняют свою жизнь в лучшую сторону.