За исследование Арктики взялась семья Мясниковых

Открыть Арктику заново и повторить маршруты первопроходцев смогла чета Мясниковых. Результаты их научных изысканий теперь можно увидеть в Музее Северного флота.

Пробка для бочки, капкан для песца, монеты – всё это артефакты, найденные во время экспедиции Русского географического общества и Северного флота на Новой Земле.

В музее помимо уже перечисленных экспедиционных находок представлен и вовсе уникальный экспонат - деревянный крест, которым полярники под руководством Георгия Седова в 1913 году отмечали маршрут своего продвижения по Новой Земле. Крест накренился и был изрядно повреждён, поэтому ценную реликвию для сохранности решили увезти.

Дмитрий Мясников, участник похода, рассказывает, что путь исследователей был достаточно сложным из-за погодных условий и диких животных, с которыми приходилось сталкиваться.

Дмитрий Мясников, командир экспедиционного отряда №2 комплексной экспедиции Северного флота и РГО: «Наша экспедиция проводилась в два этапа: первый - на морском буксире МБ-12 на Новой Земле, а второй - на ледоколе «Илья Муромец», повторив маршрут Толля, осуществив переход по СМП из Северомоска до Беренгова пролива, посетив все архипелаги Арктики».

Вместе с военным моряком Дмитрием Мясниковым, исследовать Арктику в качестве фотографа отправилась его супруга Виола, не прислушавшись к известному поверью мореплавателей, женщина на корабле к беде. За три месяца он смогла создать коллекцию уникальных фотографий. Эмоций от северной экспедиции хватит на всю жизнь.

Виола Мясникова, фотограф, член РГО: «У нас была возможность подобраться к Лаптевским моржам буквально на расстоянии вытянутой руки. Ты лежишь, а они рядом. Их можно погладить, но это опасно. А мы к ним несколько часов ползли, чтобы не спугнуть».

В будущем Виола планирует систематизировать кадры и сделать презентацию, которую можно будет демонстрировать заполярным школьникам.