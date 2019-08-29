За какие новые проекты, которые будут реализованы в Мурманске, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Чуть больше недели осталось до народного голосования «Комфортная городская среда». Сразу 24 проекта новых скверов и спортплощадок предложено на выбор мурманчанам. «Вечерний Мурманск» продолжает знакомить своих читателей с идеями архитекторов. В свежем номере газеты – проекты реконструкции сквера у бывшего кинотеатра «Мир», строительства набережной у Ледового озера и стадиона у лицея № 2.

В Мурманске стартовала запись в объединения, работающие на базе домов детского творчества и центров дополнительного образования. В нескольких учреждениях самые привлекательные места уже разобраны, но кружок по интересам можно найти даже сейчас. «Вечерний Мурманск» подготовил гид по центрам дополнительного образования для тех, кто любит запрыгивать в последний вагон уходящего поезда.

На днях центру енототерапии в Мурманске исполнился 1 год. За это время шестеро его озорных обитателей стали любимцами тысяч северян и гостей города. Как семейка проворных воришек обосновалась на Севере, и какие сюрпризы ждут любителей животных, выяснили журналисты «Вечернего Мурманска».