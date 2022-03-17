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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.03.22 19:30

За какие успехи Кирилл Бут попал в «Энциклопедию детских достижений»

Кирилл Бут - не только перспективный вокалист и, возможно, наш будущий коллега, но ещё и один из лучших спидкуберов Мурманской области

Спидкубинг или сборку кубика Рубика на скорость Кирилл Бут открыл для себя всего пару лет назад. Увлечение головоломками довольно быстро стало коллекционным хобби, так дома появились 35 механических ребусов: как только удаётся без особых трудов за считанные секунды собирать очередное приобретение, семья отправляется на поиски нового, максимально необычного кубика. Или пирамиды, шара – всего, что имеет типичную для игрушки схему сборки. 

Кирилл Бут, г. Полярный: «Можно делать на кубике фигуры и узоры: вот российский флаг, шахматная доска, супер флип».

Из пирамидок Кирюха также собирает интересные фигуры: кораблики, печеньки, ракеты и спиленные треугольники.

Мировой рекорд по сборки кубика 3Х3 принадлежит китайскому спидкуберу Юшенгу Ду, который составляет цветные стороны меньше, чем за четыре секунды. Пока минимальное время Кирилла - 35 секунд, но он упорно продолжает тренировки. Основа успеха - особый алгоритм, известный каждому спидкуберу.

Кирилл Бут, г. Полярный: «Это алгоритм «пиф-паф», с помощью него можно собрать любой кубик.  Сначала надо собрать белый крест. Правильный белый крест: вот у нас бело-красные ребра. Подгоняем к красному центру и ставим на белую сторону. И так со всеми рёбрами белого цвета».

Далее, согласно методике, находим остальные цветовые центры, вращением по схеме: правая грань вверх, верхняя грань - вправо, правая - вниз, верхняя – влево – составляем однотонные стороны куба. Все эти математические манипуляции, продумывания ходов и сосредоточенность на задаче, развивают мышление, аналитические, логические и стратегические навыки ребёнка.

Кирилл Бут, г. Полярный: «Кубик Рубика развивает математические способности. Я это заметил уже спустя неделю: смог умножать шестизначные числа друг на друга в столбик единственный в классе».

На творческих и спортивных способностях увлечение Кирилла тоже сказывается. Мальчишка осваивает приёмы обороны ушу-саньда, а также готовится сменить нас на журналистском поприще. Юный корреспондент ищет темы для своих видеосюжетов, налаживает профессиональные связи. Например, руководителя единого волонтёрского Центра Мурманской области Евгению Чибис парню удалось о многом расспросить во время недавней пресс-конференции.

Кирилл Бут, г. Полярный: «О том, в чём особенность северян? Какой проект самый лучший, по её мнению? О её домашних животных узнали очень интересную историю».

В мае Евгения Владимировна пообещала посетить Полярный в рамках одного из проектов, а Кирилл в свою очередь заверил, что придумает новые интересные вопросы. Ещё начинающая акула пера – артист с многолетним стажем. В репертуаре вокалиста преимущественно патриотические песни о Родине, людях и чувствах.

Дарина Нежинская, педагог по вокалу Центра культуры «Север», г. Полярный: «Очень талантливый мальчик, перспективный, вокальные данные хорошие. Нужно выступать сольно, работаем в этом направлении».

За вокальные успехи, высокие награды за участие в конкурсах, юный певец даже попал на страницы «Энциклопедии детских достижений».

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