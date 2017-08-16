За коммунальные услуги стали платить больше

Мурманстат опубликовал данные об изменении цен на товары и услуги за июль. Цены на продукты питания – на молочную и плодовоовощную продукцию, а так же алкогольные напитки снизились. Подешевели отдельные виды рыбы и морепродуктов. А вот сахар, мясо и птица, кондитерские изделия стали стоить дороже.

Из непродовольственных товаров отмечается рост цен на ковровые изделия и школьные канцелярские принадлежности, подорожал автомобильный бензин. Увеличилась стоимость и коммунальных услуг - оплата холодного и горячего водоснабжения на 3,9% и 2.9% соответственно. Электроэнергии – на 1%.